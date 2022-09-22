Миколаїв уночі здригнувся від серії потужних вибухів
Росіяни запускали ракети з окупованої Херсонщини
У ніч на четвер, 22 вересня, у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, характерних для ракетного обстрілу. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».
Вибухи почали лунати близько 00:15.
Відразу після початку обстрілу було оголошено повітряну тривогу по всій Миколаївській області. Відбій тривоги було оголошено о 1:30.
Місцеві жителі кажуть, що росіяни запускали ракети з окупованої Херсонщини.
Наразі влада не повідомила про наслідки обстрілів.
Як повідомлялося, 21 вересня у тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. За даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.
Коментарі — 0