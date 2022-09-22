Миколаїв уночі здригнувся від серії потужних вибухів

Вибухи в Миколаєві прогриміли після опівночі

Росіяни запускали ракети з окупованої Херсонщини

У ніч на четвер, 22 вересня, у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, характерних для ракетного обстрілу. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

Вибухи почали лунати близько 00:15.

Відразу після початку обстрілу було оголошено повітряну тривогу по всій Миколаївській області. Відбій тривоги було оголошено о 1:30.

Місцеві жителі кажуть, що росіяни запускали ракети з окупованої Херсонщини.

Наразі влада не повідомила про наслідки обстрілів.

Як повідомлялося, 21 вересня у тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. За даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.