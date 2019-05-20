У Вищій кваліфікаційній комісії суддів заявили про блокування роботи



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Окружний адміністративний суд міста Києва визнав відсутність повноважень у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова

Невідомі назвалися «громадськими активістами», але відмовились вказати громадську організацію або пред’явити документи, - судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що зранку 20 травня близько 20 невідомих осіб спортивної зовнішності «оточили по периметру та заблокували вхід до будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України частині співробітників та членів Комісії». Про це йдеться на сторінці Комісії у Facebook.

«Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано. Невідомі назвалися «громадськими активістами», але відмовились вказати громадську організацію або пред’явити документи, що підтвердили правдивість їх слів. Про інцидент о 8:40 повідомлено до Національної поліції. Наголошуємо, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін у ній, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав відсутність повноважень у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова та його заступника – голови кваліфікаційної палати Станіслава Щотки, повідомила прес-служба суду.

В установі заявили, що Козьякову заборонили виконувати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Крім того, суд зобов’язав очільника ВККС зарахувати до свого складу Сергія Остапця «у зв’язку із припиненням повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслава Щотки».

В Окружному адмінсуді заявили, що підставою для ухвалення рішення було, у тому числі, «встановлення судом обставин закінчення визначеного законом строку повноважень Сергія Козьякова та Станіслава Щотки, як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». В установі підкреслили, що ухвали суду про забезпечення позову підлягають негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від їх оскарження.

Козьяков та Щотка призначені до Вищої кваліфікаційної комісії суддів у 2014 році.