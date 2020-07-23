У Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста



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Депутат вже вдруге став винуватцем ДТП, першу аварію він скоїв наприкінці 90-х років,і тоді уникнув покарання - журналіст

Депутат виїжджав на дорогу з узбіччя і зби в мотоцикліста 2001 року народження

У селі Ботар Закарпатської області 22 липня депутат Виноградівської районної ради Іван Удуд на автомобілі Toyota Land Cruiser збив на смерть мотоцикліста.

Про це в Telegram поінформував журналіст Віталій Глагола.

За його інформацією, внаслідок зіткнення з позашляховиком загинув мотоцикліст 2001 року народження, який отримав несумісні з життям травми.

Журналіст написав, що депутат виїжджав на дорогу з узбіччя і врізався у мотоцикліста.

«Удуд став винуватцем смертельного дорожньо-транспортної пригоди вже вдруге в житті. За його даними, перше ДТП сталося в кінці 90-х років, і тоді депутат уникнув покарання», - написав представник ЗМІ.

Нагадаємо, 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.