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    Події в Україні

    У Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста

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    Депутат вже вдруге став винуватцем ДТП,&nbsp;першу аварію він скоїв наприкінці 90-х років,і тоді уникнув покарання - журналіст - У Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста
    Депутат вже вдруге став винуватцем ДТП, першу аварію він скоїв наприкінці 90-х років,і тоді уникнув покарання - журналіст

    Депутат виїжджав на дорогу з узбіччя і зби в мотоцикліста 2001 року народження

    У селі Ботар Закарпатської області 22 липня депутат Виноградівської районної ради Іван Удуд на автомобілі Toyota Land Cruiser збив на смерть мотоцикліста.

    Про це в Telegram поінформував журналіст Віталій Глагола.

    За його інформацією, внаслідок зіткнення з позашляховиком загинув мотоцикліст 2001 року народження, який отримав несумісні з життям травми.

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    Журналіст написав, що депутат виїжджав на дорогу з узбіччя і врізався у мотоцикліста.

    «Удуд став винуватцем смертельного дорожньо-транспортної пригоди вже вдруге в житті. За його даними, перше ДТП сталося в кінці 90-х років, і тоді депутат уникнув покарання», - написав представник ЗМІ.

    Нагадаємо, 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.

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