Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі



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Пыд час ДТП загинули троє людей

21 липня у результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей. На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, рятувальники.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась на автодородорозі Вищеольчедаїв – Котюжани – Муровані Курилівці близько 18.00 год.

За словами начальника Мурованокуриловецького відділення поліції Олександра Намакарського, за попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Toyota Avensis виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з зерновозом MAN. У результаті аварії водій та дві 56-річні пасажирки легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Усі потерпілі - місцеві жителі.

На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

Рятувальники дістають загиблих з автомобіля.

Обставини та причини автопригоди слідство з’ясує після проведення ряду експертиз та слідчих дій.

Слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.