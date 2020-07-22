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    Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі

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    Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі

    Пыд час ДТП загинули троє людей

    21 липня у результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей. На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, рятувальники. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Аварія сталась на автодородорозі Вищеольчедаїв – Котюжани – Муровані Курилівці близько 18.00 год.

    За словами начальника Мурованокуриловецького відділення поліції Олександра Намакарського, за попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Toyota Avensis виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з зерновозом  MAN. У результаті аварії водій та дві 56-річні пасажирки легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Усі потерпілі - місцеві жителі.

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    Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі
    Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі
    Поліція розслідує обставини ДТП у Мурованокуриловецькому районі

    На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

    Рятувальники дістають загиблих з автомобіля.

    Обставини та причини автопригоди  слідство з’ясує після проведення ряду експертиз та слідчих дій.

    Слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

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    ДТП водій рятувальники Вінниччина поліція
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