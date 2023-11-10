У західних областях важче збивати «Шахеди»: роз’яснення Повітряних сил

Погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон

Мобільні групи можуть чути «Шахед», але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити

У західних областях Повітряним силам через ландшафтні особливості місцевості значно важче збивати ударні безпілотники типу «Шахед». Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат пояснив, що якщо у південних регіонах переважає рівнина, то в західних областях – багато лісів і пагорбів. Ці умови, ускладнюють візуальну видимість ворожих цілей.

Тож, мобільні групи можуть чути «Шахед», але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити.

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«У західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської області місцевість є горбистою. Ці пагорби ускладнюють збиття «Шахедів», – сказав Ігнат.

А погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. Тож, імовірність, що дрон долетить до цілі – вища.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.