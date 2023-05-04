У Києві заповідник перетворився на сміттєзвалище (фото)

Жуків острів розташований в Голосіївському районі, на правому березі Дніпра, між островами Коник і Водників (з останнім з’єднаний дамбою). Заповідник – ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України. Рідкісних рослин тут налічується близько 120 видів, риб – більше 30 видів.

Завдяки Жукову острову Київ є єдиною європейською столицею, де в дикій природі ще зустрічаються горностаї.

Численні протоки та річища острова, озера та території, що періодично затоплюються водою, є цінними нерестовищами і мають велике значення для відтворення риб Канівського водосховища. Крім того, На Жуковому острові росте пам'ятка природи місцевого значення «Дуб на Синій воді», вік якого приблизно 500 років.