У Києві заповідник перетворився на сміттєзвалище (фото)
Завдяки Жукову острову Київ є єдиною європейською столицею, де в дикій природі ще зустрічаються горностаї
Київський заказник «Жуків острів», який є обʼєктом природо-заповідного фонду, всіяний сміттям. Про це повідомив працівник Голосіївського парку Олександр Соколенко.
Місцевість із унікальною природою перетворилася на сміттєзвалище. Територія заповідника всіяна купами побутового сміття, мішками з відходами, пластиковими та скляними пляшками, бляшанками з-під пива, каністрами, пакетами, автомобільні шинами, шматками розбитих автомобілів та іншим сміттям.
«Ми сьогодні не змогли знайти тут жодної водойми, поверхня якої не рясніла би пластиковим непотребом. У цьому бруді порпаються качки та навіть лебеді...» – зауважив Соколенко.
Питання до місцевої влади щодо бездіяльності у справах заповідника залишається відкритим.
Жуків острів розташований в Голосіївському районі, на правому березі Дніпра, між островами Коник і Водників (з останнім з’єднаний дамбою). Заповідник – ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України. Рідкісних рослин тут налічується близько 120 видів, риб – більше 30 видів.
Завдяки Жукову острову Київ є єдиною європейською столицею, де в дикій природі ще зустрічаються горностаї.
Численні протоки та річища острова, озера та території, що періодично затоплюються водою, є цінними нерестовищами і мають велике значення для відтворення риб Канівського водосховища. Крім того, На Жуковому острові росте пам'ятка природи місцевого значення «Дуб на Синій воді», вік якого приблизно 500 років.
Раніше повідомлялося, що росіяни планують пограбувати український заповідник.
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