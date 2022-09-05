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У Запоріжжі пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Офіційної інформації про вибухи наразі немає

У Запоріжжі місцеві мешканці повідомили про вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Разом з тим місцеві пабліки опублікували відео, на яких чути звуки вибухів.

Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

Нагадаємо, на Херсонщині ввечері пролунали вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів у різних районах. 

Додамо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.

Теги: війна вибух Запоріжжя

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