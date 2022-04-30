У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину
Водії можуть дізнатися про ситуацію на АЗС Києва
На онлайн-карту Києва нанесено АЗС, в наявності у яких є паливо. Карта, зокрема, містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль. Про це стало відомо з повідомлення із сторінки онлайн-карти.
Карта створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА).
На мапу нанесено адреси АЗС, графіки їх роботи, а також вона містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.
Як відомо, ціни на пальне зростуть: Кабмін підвищив торговельну надбавку.
Тож вранці на столичних АЗС утворилися величезні черги (відео).