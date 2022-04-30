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    У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину

    Мапа містить інформацію щодо обмежень - У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину
    Мапа містить інформацію щодо обмежень
    фото з відкритих джерел

    Водії можуть дізнатися про ситуацію на АЗС Києва

    На онлайн-карту Києва нанесено АЗС, в наявності у яких є паливо. Карта, зокрема, містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль. Про це стало відомо з повідомлення із сторінки онлайн-карти.

    Карта створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА).

    На мапу нанесено адреси АЗС, графіки їх роботи, а також вона містить інформацію щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль.

    Як відомо, ціни на пальне зростуть: Кабмін підвищив торговельну надбавку.

    Тож вранці на столичних АЗС утворилися величезні черги (відео).

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    Теги: росія окупанти Київ війна АЗС автомобіль Україна КМДА окупація #stoprussia
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    У столиці запрацювала онлайн-карта наявності бензину