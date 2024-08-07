Україна не має законодавчої бази для закриття Telegram-каналів – нардепка

Констанкевич заявила, що важливо оцінити, яку шкоду пропагандистські Telegram-канали можуть завдати українському суспільству під час війни

Станом на сьогодні в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів. Про це заявила народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Депутатка додала, що в Telegram існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, що поширюють російську пропаганду. Тому, за її словами, з погляду безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни.

«Перспективи для аналізу роботи Telegram-каналу є, але наразі ми хочемо спиратися на українське законодавство, якщо ми будемо говорити про закриття, а також на міжнародну практику», – сказала Констанкевич.

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарністі» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До слова, засновник Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News американському пропагандисту Такеру Карлсону. У розмові, яка тривала близько години, Дуров розповів, що не розпочав вести бізнес у США через напад на нього в Сан-Франциско та увагу зі сторони ФБР.