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«Витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам» – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам» – Зеленський
Глава держави зазначив, що українці живуть у визначальний час для України, адже захищають незалежність
фото: скріншот

Глава держави наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну

Під час урочистостей з нагоди Дня Державного прапора президент Володимир Зеленський заявив, що українці відвойовують право на справедливість і свободу. Глава держави наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну.

«Ми зараз в цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу й на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українці живуть у визначальний час для України, адже захищають незалежність.

«Дорогі українці, українки, ми живемо у визначальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта й не дамо спокою його триколорам. Ми маємо відбудувати Україну, наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна. Над гордою землею й посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність всім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!», – наголосив Зеленський.

На церемонії підняття Державного прапора були присутні міністри Рустем Умєров, Денис Шмигаль, глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, щорічно 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. Це свято було встановлено указом президента України від 23 серпня 2004 року «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

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Теги: руїни президент Україна Володимир Зеленський українці незалежність

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