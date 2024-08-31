«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади

Комаров здобув «золото» та «бронзу» на Паралімпійських іграх

Український плавець Олександр Комаров здобув «золото» для України на Паралімпіаді-2024. Спортсмен прокоментував перемогу у фінальному запливі на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 для «Суспільне Спорт».

«Враження як дуже добрі, так і не дуже. Те, що показав дуже гарний результат, покращив час та виборов золоту нагороду – це добре. Проте було таке відчуття, що сьогодні важче було вибороти цю медаль, ніж вчора на вдвічі довшій дистанції. В кінці було важко, але я знав, для чого я це роблю, що я цілеспрямовано готувався до цієї дистанції», – сказав Комаров після запливу.

Спортсмен зазначив, що він плаває вже понад 15 років, тому вважає, що наприкінці дистанції йому, ймовірно, допоміг досвід, адже відрив від представника Китаю був невеликим.

«Дуже цим пишаюся і дякую нашим Збройним Силам, всім українцям, які борються щодня з російською навалою. Україна завжди перемагає, хоча цей шлях дуже складний. Але все буде Україна, і ми переможемо», – сказав український плавець.

Третє місце у запливі з відставанням у дві секунди від українця посів «нейтральний атлет» Кирил Пульвєр. За словами Комарова, під час змагань та церемонії нагородження він не звертав уваги на опонента.

«Подіум з «нейтральним» плавцем? На п'єдесталі знав, що буде грати наш український гімн і почувався впевнено, це було почуття гордості. Я сам з Маріуполя, пережив важкі часи під бомбардуванням. Мої всі минулі нагороди згоріли у Маріуполі, і до росіян я ставлюся дуже негативно, бо вони хоч і виступають як типу «нейтральні», але вони підтримують війну і радіють смертям українських людей. І тому я не можу перебувати поруч з цими людьми», – сказав Олександр Комаров.

Олександр Комаров – 36-річний параплавець, представник Донеччини. Призер Паралімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро: виграв «золото» в естафеті 4х100 м вільним стилем та «бронзу» особистої 100-метрівки.

Нагорода Комарова стала першою золотою для України на Паралімпіаді-2024. Загалом у плаванні в України шість медалей: одне «золото», три «срібла» і дві бронзових нагороди. Спортсмен також встановив новий паралімпійський рекорд у класі – 1:07.77 хвилини

Нагадаємо, 30 серпня, плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Як повідомлялося, Олександр Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином після церемонії нагородження.