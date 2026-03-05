Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)

Іранські дипломати в Києві скликають охочих вшанувати загиблого Хаменеї, який допомагав Путіну знищувати українців

Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні відкрило книгу жалоби за ліквідованим аятоллою Алі Хаменеї та покликало всіх охочих залишити записи скорботи у приміщенні дипломатичної установи в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломатичної місії в Facebook.

Іранська дипломатична місія повідомила, що книга жалоби буде доступна упродовж трьох днів: 4, 5 та 6 березня 2026 року з 10:00 до 16:00. У дипломатичному представництві зазначили, що залишити запис у книзі жалоби можуть «всі охочі».

скріншот: Embassy of the Islamic Republic of Iran in Ukraine/Facebook

Аятолла Алі Хаменеї був верховним лідером Ірану та фактичним керівником політичної системи країни. Його режим неодноразово звинувачували у підтримці авторитарної моделі влади, репресіях проти політичних опонентів та придушенні протестів усередині країни.

Крім того, Іран активно співпрацював із Росією у військовій сфері. Тегеран постачав Москві ударні безпілотники та інше озброєння, яке російські війська використовували для атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Відносини між Україною та Іраном різко погіршилися після катастрофи літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який у січні 2020 року був збитий іранськими військовими поблизу Тегерана. Унаслідок трагедії загинули 176 людей, серед них 11 громадян України.

Україна разом із партнерами вимагала від Ірану повного розслідування трагедії, покарання винних та виплати компенсацій родинам загиблих. Після тривалого міжнародного тиску Іран визнав, що літак був збитий ракетою іранських сил протиповітряної оборони. Водночас Україна та інші держави, громадяни яких загинули у катастрофі, неодноразово заявляли про недостатню прозорість розслідування та вимагали подальших юридичних кроків.

Ситуація ще більше загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тегеран почав постачати Москві ударні безпілотники Shahed, які російська армія використовує для атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

У відповідь Україна запровадила санкції проти іранських компаній і фізичних осіб, причетних до виробництва та постачання зброї Росії. Також Київ істотно скоротив дипломатичну присутність Ірану в Україні, позбавив іранського посла акредитації та зменшив кількість співробітників посольства.

Українська влада неодноразово заявляла, що військова співпраця Ірану з Росією сприяє продовженню війни та призводить до нових жертв серед цивільного населення України. Через це Київ закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Тегеран.

До слова, Володимир Зеленський запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні Росії проти України.