Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
Росіяни вбили папух та фазанів, які жили у еопарку в Харкові
фото із соцмереж

Внаслідок удару КАБа по екопарку Харкова постраждали леви 

1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. Засновник парку Олександр Фельдман розповів про наслідки удару та стан тварин у коментарі Суспільне Харків, передає «Главком».

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці. «Птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов – перебували у цій будівлі», – розповів Олександр Фельдман.

Крім цього, через влучення КАБу постраждали леви та зруйнувалося приміщення для малих тварин. «Поки не можемо сказати. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр» , – повідомив Фельдман.

Крім мешканців парку постраждала волонтерка, яка там перебувала. «Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до швидкої та вже поїхала», – розповів засновник екопарку.

Раніше про це повідомляв керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами КАБ влучив на території екопарку в передмісті. Внаслідок прильоту постраждала 40-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

Нагадаємо, що РФ здійснила цинічний обстріл Харківщини у новорічну ніч. Росія атакувала житлові будинки безпілотниками. У житлових будинках куди поцілили росіяни, зайнялася пожежа. Наслідки російської атаки зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Читайте також:

Теги: Харків обстріл тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дамба Печенізького водосховища після удару армії РФ
Удар по дамбі Печенізького водосховища як доказ брехні Кремля: російського контролю над Куп'янськом не існує
15 грудня, 2025, 13:00
Рятувальники ліквідували займання на місці влучання
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
3 грудня, 2025, 10:21
Жінка закликає брати собак із притулків, а не витрачати десятки тисяч доларів
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
1 грудня, 2025, 18:24
Рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох
Масований удар по українській енергетиці: де найважча ситуація зі світлом
13 грудня, 2025, 12:14
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 2025, 09:45
При масованих обстрілах Україна витримає зимовий період без масштабних блекаутів
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
24 грудня, 2025, 04:58
Правоохоронці підозрюють Романа Дудіна у державній зраді та спробі усунення керівництва Харківської ОВА
Суд повторно арештував ексочільника СБУ Харківщини
26 грудня, 2025, 17:23
СБУ провела обшуки та вилучила техніку з доказами правопорушення
СБУ затримала киянина за публікацію роботи ППО під час обстрілів
30 грудня, 2025, 13:19
Також на арені займаються вихованці ДЮСШ «Зміна»
Льодова арена в Білій Церкві зазнала руйнувань внаслідок обстрілу
28 грудня, 2025, 10:52

Події в Україні

Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
Україна отримала два комплекси Patriot – Міноборони
Україна отримала два комплекси Patriot – Міноборони
У новорічну ніч Росія вдарила по Харківщині – ДСНС
У новорічну ніч Росія вдарила по Харківщині – ДСНС
Росіяни масовано атакували Волинь «шахедами»: рятувальники показали наслідки
Росіяни масовано атакували Волинь «шахедами»: рятувальники показали наслідки
Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua