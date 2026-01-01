Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини

Росіяни вбили папух та фазанів, які жили у еопарку в Харкові

Внаслідок удару КАБа по екопарку Харкова постраждали леви

1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. Засновник парку Олександр Фельдман розповів про наслідки удару та стан тварин у коментарі Суспільне Харків, передає «Главком».

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці. «Птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов – перебували у цій будівлі», – розповів Олександр Фельдман.

Крім цього, через влучення КАБу постраждали леви та зруйнувалося приміщення для малих тварин. «Поки не можемо сказати. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр» , – повідомив Фельдман.

Крім мешканців парку постраждала волонтерка, яка там перебувала. «Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до швидкої та вже поїхала», – розповів засновник екопарку.

Раніше про це повідомляв керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами КАБ влучив на території екопарку в передмісті. Внаслідок прильоту постраждала 40-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

Нагадаємо, що РФ здійснила цинічний обстріл Харківщини у новорічну ніч. Росія атакувала житлові будинки безпілотниками. У житлових будинках куди поцілили росіяни, зайнялася пожежа. Наслідки російської атаки зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах області.