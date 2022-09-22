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Удар по Харкову: Росія знищила вагони з тілами своїх військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Харкову: Росія знищила вагони з тілами своїх військових
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі
Сергій Братчук/Telegram

Загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалі в Харкові

Окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові», – написав Братчук.

Як повідомлялося, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила приблизно 55 510 своїх військових.

Нагадаємо, сьогодні рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу. Є загиблі, під завалами знаходяться люди.

До слова, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Харків росія війна Україна

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