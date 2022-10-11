Удар по Львову. Відомо про постраждалого 

Рашисти вдарили по об'єктах енергетики Львівщини

Внаслідок атаки на об'єкти енергетики Львівщини, який рашисти здійснили 11 жовтня, травмовано одну людину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Стан потерпілого оцінюється як середньої важкості.

Мер Львова просить містян зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Нагадаємо, удень 11 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Львівщині. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Від ранку до обідньої пори 11 жовтня в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Напередодні внаслідок вчорашніх масованих ракетних атак Росії загинуло 19 осіб, 108 постраждало. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема школи, лікарні та дитячі садки.