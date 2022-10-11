Масована атака 10 жовтня: 19 загиблих, дві сотні пошкоджених об'єктів

Окупанти били по об'єктах інфраструктури та енергомережі

Внаслідок вчорашніх масованих ракетних атак Росії загинуло 19 осіб, 108 постраждало. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Наразі відомо про 19 загиблих та 108 осіб, які отримали поранення. Серед цих людей – наші працівники поліції. Один загинув, декілька поліцейських отримали поранення: і в місті Києві, і в інших областях», – повідомив Клименко.

Пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема школи, лікарні та дитячі садки.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти здійснили масовану терористичну атаку на українські міста. А вже сьогодні, 11 жовтня, масовані ракетні обстріли України тривають.

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

Також уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця.