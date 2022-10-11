Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака 10 жовтня: 19 загиблих, дві сотні пошкоджених об'єктів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масована атака 10 жовтня: 19 загиблих, дві сотні пошкоджених об'єктів
Рашисти 10 жовтня тероризували українців 
фото: ДСНС

Окупанти били по об'єктах інфраструктури та енергомережі 

Внаслідок вчорашніх масованих ракетних атак Росії загинуло 19 осіб, 108 постраждало. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Наразі відомо про 19 загиблих та 108 осіб, які отримали поранення. Серед цих людей – наші працівники поліції. Один загинув, декілька поліцейських отримали поранення: і в місті Києві, і в інших областях», – повідомив Клименко.

Пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки,  30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема  школи, лікарні та дитячі садки. 

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти здійснили масовану терористичну атаку на українські міста. А вже сьогодні, 11 жовтня, масовані ракетні обстріли України тривають. 

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

Також уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця. 

Читайте також:

Теги: поранення вибух обстріл Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ранок у столиці почався з прильотів
Обстріл Києва: кадри вибухів потрапили в прямий ефір
Вчора, 09:34
Понеділок для українців почався із масованих обстрілів
На Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи
Вчора, 09:07
Ранок понеділка в Україні почався з острілів окупантів
Всеукраїнська тривога: у Дніпрі теж пролунали вибухи (фото, відео)
Вчора, 08:39

Події в Україні

Удар по Львову. Відомо про постраждалого 
Удар по Львову. Відомо про постраждалого 
Стало відомо, скільки ворожих ракет збила сьогодні ППО 
Стало відомо, скільки ворожих ракет збила сьогодні ППО 
ЗСУ вдарили по базі рашистів в окупованому Мелітополі
ЗСУ вдарили по базі рашистів в окупованому Мелітополі
Атака на Львівщину: відомі деталі про прильоти 
Атака на Львівщину: відомі деталі про прильоти 
Синоптик попередила українців про морози: коли очікувати похолодання
Синоптик попередила українців про морози: коли очікувати похолодання
Фото та відео зйомка ворожих обстрілів: СБУ звернулася до українців
Фото та відео зйомка ворожих обстрілів: СБУ звернулася до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
101K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
57K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
44K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
32K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
28K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту