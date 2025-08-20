Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти

На Сумщині пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель

Уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Унаслідок російської атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

8 фото На весь екран













фото: Національна поліція України

Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині. Російські терористи скерували ударні безпілотники по приватному сектору громади. На місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Також у ніч проти 20 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждала людина.