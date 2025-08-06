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Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я
Коваленко розповів, навіщо Путін задумався про припинення вогню у повітрі
фото: АР

Керівник ЦПД заявив, що РФ намагається уникнути санкцій та хоче накопичити ресурси

Росія хоче повітряного перемир'я з Україною без припинення війни, щоб накопичити ресурси для відновлення ударів в потрібний для них момент. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву глави Центра протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

«Росіяни ж далі будуть намагатися затягувати час, але загортати це в ідеї типу «припинення вогню в повітрі», але не на землі, про що вже написали західні медіа. Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну», – пояснив він.

Коваленко додав, що окупанти мають намір продовжити свою агресію проти України та зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб власної території та паралізованого авіасполучення.

Керівник ЦПД вважає дії українців успішними, оскільки йдеться про параліч як цивільної авіації так і вантажної логістики, яка залежить від роботи аеропортів. Також він нагадав, що повітряні удари РФ майже не досягають військових цілей. Таку агресію, загалом, спрямовано на громадянське населення.

«Тому РФ і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент. І уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі. Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше – фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями», – підсумував Коваленко.

Глава ЦПД таким чином відреагував на публікацію Bloomberg, згідно з якою РФ розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни, щоб уникнути загрози вторинних санкцій.

Нагадаємо, 6 серпня літак Bombardier Global 7500, на борту якого був спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково». У Москві він зустрічається с російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф прибув до РФ незадовго до крайнього терміну, який Трамп надав Путіну для мирної угоди. 28 липня він дав Росії 10 днів на її досягнення.

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Теги: росія війна путін Україна Центр протидії дезінформації перемир'я

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