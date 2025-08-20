Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі

Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі
Попередньо, без жертв, але є постраждалі

У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Російські терористи скерували ударні безпілотники по приватному сектору громади. На місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Однак є постраждалі, які звертаються за медичною допомогою.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Також цієї ночі окупанти здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину.

За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазнається, що через обстріл є перебої з електропостачанням.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Нагадаємо, увечері 19 серпня російські терористи вчергове завдали ударів по Сумщині. 

За повідомленням ОВА, ворожий безпілотник атакував селище у Середино-Будській громаді.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. Як зазначив Олег Григоров, 54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували до медичного закладу.

Стан чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Медики надають необхідну допомогу пораненим. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється.

 

Теги: Сумщина обстріл пожежа

