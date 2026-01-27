Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені
фото: Олексій Кулеба /Facebook

У потязі перебували 291 пасажир

Сьогодні, 27 січня, пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

«Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагона і електровозу. Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів», – наголосив Синєгубов.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба додав, що постраждав потяг Барвінкове – Львів – Чоп. За попередньою інформацією, РФ атакувала трьома БпЛА типу Shahed.  Влучання сталося перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

«На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ. Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 26 січня російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди.

війна Харківщина

