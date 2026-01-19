Головна Країна Політика
«Готові бути інструментом». Притула розповів, навіщо ходив до Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів серію зустрічей з людьми, яких прийнято називати «лідерами думок»: серед них Сергій Притула
Притула: «Ми пропонуємо себе як інструмент для закупівель за межами країни»

Шоумен Сергій Притула під час зустрічі з Володимиром Зеленським запропонував президенту, використовувати благодійні фонди, як інструменти у закупівлях номенклатури для військових за кордоном. Про це засновник іменного благодійного фонду Сергій Притула розповів в інтерв’ю «Главкому».

Сергій Притула повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював проблеми взаємодії між військовими та благодійними фондами. «Предмет розмови був робочим та стосувався взаємодії благодійних фондів із військовими частинами. Є одна ініціатива, яка, на мою думку, буде дуже корисною, якщо приймуть відповідні зміни до чинного законодавства. Станом на сьогодні ця проблема унеможливлює використання військовими частинами благодійних організацій як закупівельників. Якісь фінансові операції між рахунками військових частин і благодійних фондів неможливі», – пояснив керівник благодійного фонду.

За словами Сергія Притули, військові не мають змоги самостійно купувати за кордоном необхідну для них амуніцію, транспорт, техніку тощо. Притула пояснив, що причиною цього є неможливість військових здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

«Дуже багато номенклатури, якої потребують військові (транспорт, зв’язок, оптика) купується за кордоном благодійними фондами, але наша закупівельна спроможність впирається в донати. І не завжди під руками є та чи інша сума коштів, яку б ми хотіли використати на ту чи іншу номенклатуру. Складається патова ситуація: військові мають гроші, але купити за кордоном не можуть. Фонди купити можуть, але коштів не вистачає», – розповів Сергій Притула. На його думку, ці зусилля можна було б об’єднати.

Тому Сергій Притула запропонував, щоби благодійні фонди, зокрема і його можуть стати посередниками в закупівлях необхідного для військових за кордоном. «Благодійні організації можуть купувати той же транспорт спокійно в Європі чи деінде й завозити в Україну з нульовим розмитненням. Ми, як неприбуткові організації, ці закупівельні операції і передачу майна військовим частинам проводимо за замовчуванням із нульовою маржинальністю. Якщо військові, які не можуть купити щось за кордоном, купують це в Україні у якоїсь комерційної компанії, то відповідно додається і вартість розмитнення, і маржа комерційної структури. Тобто за одні й ті ж самі гроші військові можуть придбати тут менше, ніж там. І, власне, аби дозволити їм купувати більше за той самий бюджет», – пояснив Притула.

Ще одне питанням, яке Сергій Притула обговорив із Зеленським, стосувалося того, що наші військові не можуть купувати некодифіковані товари. «У наших умовах, коли науково-технічний прогрес розвивається дуже стрімко, може виникнути така ситуація. Припустимо, що якісь засоби – БПЛА чи наземний роботизований комплекс – станом на сьогодні показують високу ефективність і держава їх контрактує. Коли вона за три місяці розподіляє їх по військових частинах, ці засоби вже трохи застаріли і виробник має кращу модель, з апгрейдом. Але вона ще не пройшла ці бюрократичні кола пекла в контексті кодифікації», – зауважив шоумент.

Через це військові не можуть самостійно придбати такі моделі. Водночас фонди можуть здійснювати такі закупівлі, тому вони могли б придбати необхідне та передати військовим як благодійну допомогу. «І такі вироби від благодійного фонду вони можуть ставити собі на баланс, що, власне, і роблять зараз. Проте бюджети, якими ми оперуємо, попри те, що системні фонди на кшталт нашого збирають мільярди, – це ніщо в порівнянні зі спроможностями військових бюджетів. Тому під пильним оком держави, контролюючих органів, ми готові бути інструментом у руках військових, щоб операційно обслуговувати їхні інтереси, бути сервісом, який дозволить купувати більше і якісніше», – додав Сергій Притула.

Раніше «Главком» писав про те, що 14 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю. Володимир Зеленський подякував Сергію Притулі та його фонду за допомогу ЗСУ. 

Теги: війна волонтер гроші військові Володимир Зеленський Сергій Притула

