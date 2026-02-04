Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв

Унаслідок удару загинуло семеро людей, 15 – поранено

Російські терористи атакували місто Дружківка на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, унаслідок чого сім людей загинули, 15 – зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Росіяни обстріляли місто касетними снарядами – поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей. Це – ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир’я» не варті нічого», – зазначив він.

Крім того, російські військові скинули на Дружківку дві авіабомби: пошкоджено промзону, три багатоповерхівки і три приватні будинки. Голова ОВА уточнив, що загиблі – віком від 43 до 81 року, поранені – від 50 до 72 років.

«Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати!» – написав чиновник.

Нагадаємо, Україна чекає на реакцію Сполучених Штатів Америки щодо російських ударів по енергетиці. Глава держави наголосив, що президент США Дональд Трамп особисто просив Кремль відмовитися від ударів на час дипломатії та холодної зимової погоди, однак РФ проігнорувала його.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російська влада постійно бреше і не дотримується обіцянок. Москва хоче скористатися морозами, аби змусити капітулювати Україну.

До слова, уночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах.