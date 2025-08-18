Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Кількість постраждалих продовжує зростати у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

До медиків продовжують звертатися постраждалі

Станом на вечір, 18 серпня, у Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової балістичної атаки на місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Кількість поранених, на жаль, зростає. 24 людини звернулись за допомогою до медиків», – розповів Федоров.

Частина поранених продовжуватиме лікування амбулаторно. Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 18 серпня окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Щонайменше три людини загинули.

Також через удар виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Також російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім дронами «Шахед».

Ба більше, РФ уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували потужну займання. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці»

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ракета авіаудар дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Вчора, 10:21
Полонений окупант не хоче повертатися до Росії
На Донеччині дрон змусив здатися у полон ексгравця збірної Росії з регбі
16 серпня, 18:37
Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
Сьогодні, 09:45

Події в Україні

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)
Окупанти зруйнували корпус Сумського державного університету (фото)
Росія вбила у Харкові цілу родину
Росія вбила у Харкові цілу родину
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)
Пожежа знищила секцію електровоза вантажного потяга на Рівненщині (фото)
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua