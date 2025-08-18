Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24

До медиків продовжують звертатися постраждалі

Станом на вечір, 18 серпня, у Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової балістичної атаки на місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Кількість поранених, на жаль, зростає. 24 людини звернулись за допомогою до медиків», – розповів Федоров.

Частина поранених продовжуватиме лікування амбулаторно. Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 18 серпня окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Щонайменше три людини загинули.

Також через удар виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Також російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім дронами «Шахед».

Ба більше, РФ уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували потужну займання. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці»