Удар по Запоріжжю: загорілися торговельні павільйони, серед поранених – підліток

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На місці удару працюють усі екстрені служби
фото: Іван Федоров/Telegram

Через російський удар виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м

Сьогодні, 18 серпня, окупанти атакували Запоріжжя балістикою. Внаслідок чого постраждали шість людей, з них один підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Також через удар виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 18 серпня російська терористична армія завдала два удари по Запоріжжю. Внаслідок чого отримали поранення люди.

Зокрема, 18 серпня, вдруге за ніч, російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20, а загиблих до п'яти.

Також російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі.

Теги: Запоріжжя ДСНС війна

