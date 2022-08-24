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Удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура (фото)
Наслідки рашистської атаки на Запоріжжя
Анатолій Куртєв/Telegram

У шістьох багатоквартирних будинках в повилітали шибки

Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби», – йдеться в повідомленні.

Якщо у вас є інформація про додаткові ушкоджені будівлі, міськрада просить повідомляти про це на номер 15 80.

Відомо, що серед людей постраждалих немає.

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Нагадаємо, в першу годину Дня Незалежності російські окупанти атакували Запоріжжя. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста.

Під ранок рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю. Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста.

 

Теги: окупанти Запоріжжя війна в Україні

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