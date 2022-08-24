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Окупанти обстріляли Запоріжжя: перші подробиці про влучання

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Запоріжжя: перші подробиці про влучання

Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста

В першу годину Дня Незалежності російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Як повідомляє Запорізька ОВА, ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста.

Відповідну інформацію повідомив очільник Запорізької ОВА фактично за декілька хвилин після атаки окупантів на місто.

За попередніми даними жертв немає.

Увечері 23 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, вранці загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, почалися пожежі, також в області в результаті російських обстрілів за добу було поранено двох людей.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

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Теги: Запоріжжя вибух

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