Рашисти б'ють застарілими ракетами Х-22: чим вони небезпечні для самих росіян (фото)

Використання застарілих ракет проти України свідчить про закінчення у Росії сучасного озброєння

Рашисти почали обстрілювати українські міста застарілими ракетами Х-22, які є небезпечними для них самих. Інженер авіаційної та ракетної техніки, аналітик проєкту «7.62 project» Станіслав Маньков упевнений, що перехід до використання «музейних експонатів» є свідченням відчаю ворога.

Експерт нагадав, що розробка цих ракет розпочалася ще 1958 року, прийняті на озброєння вони були 1967-го. Станом на зараз ця ракетна техніка уже застаріла – і мала бути замінена сучасною зброєю. Втім, зазначив Маньков, на момент нападу Росії на Україну у збройних силах країни-агресора були готові лише кілька модернізованих бомбардувальників Ту-22М3М, які могли запускати новіші ракети Х-32.

Аналітик пояснив, що однією із головних проблем використання застарілих Х-23 є підготовка цих ракет до пуску. Зокрема, важким і потенційно небезпечним є процес заправки ракети рідким паливом, а також окиснювачем на базі азотної кислоти. Маньков зазначив, що заправники змушені працювати у спеціальних захисних костюмах та ізолюючих протигазах. «Увесь цей цирк сильно підвищує ймовірність аварій, катастроф та від'ємного зросту кількості особового складу серед авіаційних спеціалістів ворога», – резюмував експерт.

Крім фактору небезпеки, важливим є і те, що застаріла система наведення не дозволяє російським льотчикам здійснювати більш-менш точні постріли по українських об’єктах. «Інерційна система наведення цієї ракети при роботі по площадних цілях забезпечує точність плюс-мінус авіаносець-другий. Така точність прийнятна при використанні ядерного заряду, але не при використанні ракет зі звичайними бойовими частинами», – зазначив Станіслав Маньков.

Таким чином, використання складної, важкої і не дуже точної ракетної зброї для стрільби по наземних цілях є, за словами аналітика проєкту «7.62 project», свідченням відчаю у стані ворога, а також показником вичерпання у збройних силах РФ сучаснішого озброєння.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 травня росіяни уперше під час війни використали для обстрілів українських міст ракети Х-22.

Загарбники використали до шести одиниць Х-22. Застарілі моделі випустили по прифронтовій зоні Донецької області.