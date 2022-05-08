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    Наслідки обстрілу Одещини: ракети влучили в житловий район, поранено дівчину (відео)

    Ракета потрапила в житловий будинок - Наслідки обстрілу Одещини: ракети влучили в житловий район, поранено дівчину (відео)
    Ракета потрапила в житловий будинок
    фото: скріншот із відео

    У Болградському районі зруйнована підстанція, через що у шести населених пунктах немає світла

    По Одещині продовжуються ракетні удари. О 16:20 3 ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на місто. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. Про це інформує оперативне командування «Південь».

    «Пожежу, виниклу на місці влучання, площею 15 м2 ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Триває розбір завалів на площі 300 м2, працює слідчо-оперативна група нацполіції з фіксації злочину проти України», – ідеться у повідомленні.

    Пізніше начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракета потрапила в житловий будинок, унаслідок чого була поранена молода дівчина.

    Також у Болградському районі зруйнована підстанція, через що у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.

    Нагадаємо, Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

    Також у ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна будинок місто ракета населення окупація #stoprussia
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    Наслідки обстрілу Одещини: ракети влучили в житловий район, поранено дівчину (відео)