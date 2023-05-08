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Повернувся з полону: на Вінничині зворушливо зустріли воїна (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Повернувся з полону: на Вінничині зворушливо зустріли воїна (відео)
Український захисник потрапив у полон торік
скріншот з відео

Контракт хлопця закінчився за дів дні до повномасштабного вторгнення РФ

У Ямпільській громаді зустріли звільненого з полону захисника – військового медика Юрія Армаша. Хлопець повернувся з неволі у рідне село Клембівка 5 травня.

«Надзвичайна подія для громади – з полону повернувся наш земляк – клембівчанин Юрій Армаш! Щиро радіємо та сподіваємось, що всі наші хлопці повернуться живими і здоровими додому.

Хай рідна земля під ногами та рідні люди поряд допоможуть відновлювати сили та здоров'я тобі Юрію! Героям слава!», – йдеться у повідомленні міської ради.

Хлопець потрапив у полон торік. За його словами, спочатку було дуже важко, адже відношення росіян було не людське. Мовляв, є що розповісти, але він наразі не готовий до цього морально.

Юрія Армаш – начальник служби медичної служби 59 бригади протитанкового батальйону. Контракт хлопця закінчився за дів дні до повномасштабного вторгнення РФ, тому він залишився на службі. Вінничанин потрапив у полон, рятуючи двох поранених бійців. 

Теги: полон звільнення солдат Вінниччина

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