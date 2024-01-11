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Україна має право вражати російські кораблі по всьому світу – командувач ВМС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна має право вражати російські кораблі по всьому світу – командувач ВМС
З початку повномасштабної війни Україна знищила понад десять російських кораблів
фото: скріншот відео

Віцеадмірал підкреслив, що кораблі РФ є законною ціллю для України у будь-якому місці світового океану

Для України «будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії» є законною ціллю. Про це заявив командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа у інтерв’ю «УП».

«Для нас законна ціль – будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де би він не був у будь-якому місці світового океану», – підкреслив він.

Неїжпапа також прокоментував будівництво росіянами нової морської бази в Абхазії. За його словами, вона є пунктом базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу, оскільки тримати весь флот на одній базі не можна.

«Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку. Севастополь – дуже закрита бухта. Вона дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Вона захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно, до речі», – зазначив віцеадмірал.

Олексій Неїжпапа додав, що в Новоросійську небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля треба мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як раніше повідомлялося, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Читайте також: Росія перекинула до Севастополя найновіший десантний корабель
Теги: Севастополь корабель Олексій Неїжпапа росія

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