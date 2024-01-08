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Британська розвідка: РФ відновлює радянський підрозділ контррозвідки «Смерш»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка: РФ відновлює радянський підрозділ контррозвідки «Смерш»
У січні 2024 року у відкритих джерелах з'явилися кадри російських оперативників, які носили нашивки організації «Смерш»
Фото: Telegram-канал «Крымский Смерш»

На думку розвідників, Кремль намагається оформити війну з Україною в дусі Другої світової

Наприкінці 2023 року деякі російські політики заявили про необхідність відновити в Росії радянський контррозвідувальний підрозділ «Смерш». А на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилися кадри російських оперативників, які носили нашивки цієї організації. Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Британії у соцмережі Х.

Розвідники зазначають, що наразі незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

«Утім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо «оббиває пороги» російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз у РФ», – звернула увагу британська розвідка.

«Смерш» (назва походить від гасла «Смерть шпигунам!») – підрозділ контррозвідки народного комісаріату оборони СРСР, заснований Йосипом Сталіним. Існував з квітня 1943 до березня 1946, після чого був розформований, а його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР. «Смерш» був сформований начебто для оборони тилу Червоної армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами.

Нагадаємо, що раніше британські розвідники повідомили, що через війну проти України Росія зазнала потрясінь у сфері внутрішньої безпеки. У зв’язку з цим Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад. 

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: розвідка росія британська розвідка

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