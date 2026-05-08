Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ «Кедровка» та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель заводу ім. Я. М. Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська обл.).
Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ «Кедровка» у населеному пункті Кедровка Свердловської області РФ.
Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл.) – Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.
Нагадаємо, учора та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Також у ніч на 8 травня в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
