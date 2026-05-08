Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»

Підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ «Кедровка»

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ «Кедровка» та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель заводу ім. Я. М. Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська обл.).

Завод ім. Я. М. Свердлова є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів – авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо. Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ).

Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ «Кедровка» у населеному пункті Кедровка Свердловської області РФ.

Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл.) – Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.

Нагадаємо, учора та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Також у ніч на 8 травня в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.