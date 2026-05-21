Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво

За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів

За дорученням президента Володимира Зеленського Україна розробляє лінійку дешевих ракет для перехоплення російських дронів-камікадзе типу «Shahed». Окремі технологічні рішення вже пройшли стадію розробки та наразі перебувають на етапі активного тестування. Про це під час зустрічі з представниками медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує «Главком».

За словами міністра оборони України, головна мета проєкту – створити ефективну та економічно вигідну зброю, яка дозволить не витрачати дорогі ракети західних систем протиповітряної оборони на дешеві іранські безпілотники.

«За задачею Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття дронів. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати», – повідомив урядовець.

Федоров заявив, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

«Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних дронів, – зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.