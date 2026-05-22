РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент

Російські дрони, якими атакують Україну, вперше помітили в Африці

Росія вперше застосувала ударний безпілотник Shahed-136 («Гарпія-А1») в Африці. Дрон збили місцеві повстанці у Малі, після чого всередині апарата виявили електронні компоненти цивільного призначення, які вільно продаються на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Це перший підтверджений випадок використання безпілотника такого типу в регіоні Сахель. Росія застосувала дрон для підтримки своїх найманців в Африці.

Власюк уточнив, що збитий апарат був новою модифікацією серії «КК», оснащеною функцією повітряного підриву бойової частини.

«Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони - зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво», – заявив він.

Усередині дрона виявили мікросхеми, транзистори, діоди та реле цивільного призначення. Частину компонентів виробили компанії STMicroelectronics, а також китайські виробники Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic і NCR Industrial.

За словами Власюка, аналогічна конфігурація електроніки використовується і в безпілотниках, які Росія застосовує у війні проти України.

Він наголосив, що ситуація в Малі демонструє, наскільки швидко цивільні технології перетворюються на інструмент експорту війни.

«Доки постачання таких компонентів до РФ не контролюється жорстко, російське виробництво дронів продовжуватиме масштабуватися разом із географією їхнього застосування», – зазначив Власюк.

Нагадаємо, у Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, яке раніше вважалося одним із ключових символів російської присутності в регіоні Сахель. За даними ЗМІ, місто втратили після серії скоординованих атак на військові об’єкти. Із 2023 року Кідал перебував під контролем малійських військових та пов’язаних із Росією сил. Після втрати міста так званий «Африканський корпус», який контролюється Міністерством оборони РФ, оголосив про виведення своїх підрозділів, назвавши це «спільним рішенням» із владою Малі. Водночас аналітики розцінюють ці події як серйозну репутаційну поразку Москви та удар по позиціях Росії як гаранта безпеки в регіоні.