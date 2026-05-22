Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент
Новий російський «Шахед» уперше застосували в регіоні Сахель
фото: mil.in.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські дрони, якими атакують Україну, вперше помітили в Африці

Росія вперше застосувала ударний безпілотник Shahed-136 («Гарпія-А1») в Африці. Дрон збили місцеві повстанці у Малі, після чого всередині апарата виявили електронні компоненти цивільного призначення, які вільно продаються на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Це перший підтверджений випадок використання безпілотника такого типу в регіоні Сахель. Росія застосувала дрон для підтримки своїх найманців в Африці.

Власюк уточнив, що збитий апарат був новою модифікацією серії «КК», оснащеною функцією повітряного підриву бойової частини.

«Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони - зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво», – заявив він.

Усередині дрона виявили мікросхеми, транзистори, діоди та реле цивільного призначення. Частину компонентів виробили компанії STMicroelectronics, а також китайські виробники Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic і NCR Industrial.

За словами Власюка, аналогічна конфігурація електроніки використовується і в безпілотниках, які Росія застосовує у війні проти України.

Він наголосив, що ситуація в Малі демонструє, наскільки швидко цивільні технології перетворюються на інструмент експорту війни.

«Доки постачання таких компонентів до РФ не контролюється жорстко, російське виробництво дронів продовжуватиме масштабуватися разом із географією їхнього застосування», – зазначив Власюк.

Нагадаємо, у Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, яке раніше вважалося одним із ключових символів російської присутності в регіоні Сахель. За даними ЗМІ, місто втратили після серії скоординованих атак на військові об’єкти. Із 2023 року Кідал перебував під контролем малійських військових та пов’язаних із Росією сил. Після втрати міста так званий «Африканський корпус», який контролюється Міністерством оборони РФ, оголосив про виведення своїх підрозділів, назвавши це «спільним рішенням» із владою Малі. Водночас аналітики розцінюють ці події як серйозну репутаційну поразку Москви та удар по позиціях Росії як гаранта безпеки в регіоні.

Теги: Африка росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна відреагували на чутки про «послання» від Зеленського через Фіцо
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
9 травня, 16:17
Зеленський підписав указ №374/2026
Україна офіційно дозволила РФ провести парад на 9 травня: указ Зеленського
8 травня, 21:43
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Президент зробив заяву про погрози від РФ
Зеленський відповів на погрози Росії
8 травня, 16:43
Президент заявив про посилення неба над Одесою та Дніпром
Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах
1 травня, 20:06
Зазначається, що Сергій Лойтер загинув під час риболовлі разом із ще двома людьми
Чергова загадкова смерть. У Росії загинув 20-й топменеджер з початку великої війни
27 квiтня, 16:58
Які зміни для ППО вже на підході
ЗСУ отримають нові можливості: що змінить дистанційна ППО
24 квiтня, 19:45
Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак
Чотири роки тому мешканці Туапсе радо вітали вбивства українців (відеодоказ)
23 квiтня, 12:49
Сергій Бортніков у Луцькому міськрайонному суді під час одного зі слухань справи, жовтень 2024 року
Волинський письменник отримав шість років за виправдовування агресії РФ
22 квiтня, 15:59

Соціум

РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент
РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент
Європа втратила газовий резерв – Reuters
Європа втратила газовий резерв – Reuters
На Європу насувається аномальна спека – Bloomberg
На Європу насувається аномальна спека – Bloomberg
Путіністка Бабкіна оскандалилася новою промовою (відео)
Путіністка Бабкіна оскандалилася новою промовою (відео)
Туреччина наприкінці травня потопає у снігу: спецтехніка проривається крізь триметрові замети (фото)
Туреччина наприкінці травня потопає у снігу: спецтехніка проривається крізь триметрові замети (фото)
В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені
В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua