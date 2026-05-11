Головна Новини
search button user button menu button

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Громадяни ще 28 країн отримали право на спрощене набуття українського громадянства
фото з відкритих джерел

Україна відкрила нові можливості для громадян 28 країн

Уряд України спростив процедуру отримання громадянства для жителів ще 28 держав. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Про це йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року, інформує «Главком».

Раніше у даному переліку були:

  • Канада,
  • Німеччина,
  • Польща,
  • США
  • Чехія. 

Тепер додалися:

  • Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція,
  • Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр,
  • Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія,
  • Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина,
  • Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція

Громадяни цих країн можуть отримати український паспорт за значно швидшою та легшою процедурою. Раніше такий привілей мали переважно країни, що входять до стратегічних партнерів України.

Спрощений механізм передбачений для іноземців, які:

  • мають визначні заслуги перед Україною;
  • становлять державний інтерес для нашої країни;
  • захищали територіальну цілісність України у складі ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував сенатору-республіканцю Ліндсі Грему громадянство України. Це сталося на фоні закликів Грема щодо зміни президента України. Зауважимо, сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США. 

Також «Главком» писав, що вранцуз Мішель Рюез хотів вступити до української армії, але йому відмовили через вік. Тепер чоловік написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для іноземних добровольців віком понад 60 років.

Читайте також:

Теги: Кабмін паспорт Україна громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
23 квiтня, 19:46
Через російську агресію Україна стала найбільш замінованою країною світу
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
21 квiтня, 20:38
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
ЄС переходить до нової промислової політики
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України
28 квiтня, 14:27
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС спрямовує на посилення ВПК України
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
29 квiтня, 12:56
Руслан Шеремета: «Ставка для молодого вчителя, без надбавок, – це трохи більше 8 тис. грн»
Реформа старшої школи. Вчитель з Одеси назвав ключовий провал Міносвіти
5 травня, 12:32
В Україні змінили правила отримання направлень до лікарів
МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
9 травня, 16:49

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua