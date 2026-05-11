Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн

Україна відкрила нові можливості для громадян 28 країн

Уряд України спростив процедуру отримання громадянства для жителів ще 28 держав. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Про це йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року, інформує «Главком».

Раніше у даному переліку були:

Канада,

Німеччина,

Польща,

США

Чехія.

Тепер додалися:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція,

Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр,

Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія,

Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина,

Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція

Громадяни цих країн можуть отримати український паспорт за значно швидшою та легшою процедурою. Раніше такий привілей мали переважно країни, що входять до стратегічних партнерів України.

Спрощений механізм передбачений для іноземців, які:

мають визначні заслуги перед Україною;

становлять державний інтерес для нашої країни;

захищали територіальну цілісність України у складі ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував сенатору-республіканцю Ліндсі Грему громадянство України. Це сталося на фоні закликів Грема щодо зміни президента України. Зауважимо, сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США.

