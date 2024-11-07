Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Естонії пояснив, що визначить майбутнє Європи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Естонії пояснив, що визначить майбутнє Європи
Крістен Міхал переконаний: якщо дозволити Росії силоміць змінити кордони України, це підірве європейські цінності
фото: Wikimedia Commons

Естонський політик закликав своїх колег зробити більше для захисту Києва

Підтримка України в найближчі місяці сформує майбутнє Європейського Союзу. На цьому наголосив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Bloomberg. 

Посадовець переконаний: якщо дозволити Росії силоміць змінити кордони України, це підірве європейські цінності.

Глава естонського уряду закликав своїх партнерів із ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

«Європейська система, заснована на цінностях і правилах, також буде певною мірою вирішена в конфлікті. Це, ймовірно, також буде слідом, який залишиться в Європі», – резюмував Міхал.

Нагадаєм, Естонія міркує над закупівлею українських дронів. Естонський міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння.

До слова, естонська розвідка вважає, що участь військових КНДР у війні в Україні не матиме значного впливу на лінію фронту.

Також повідомлялося, що влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур. Він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну. За його словами, передбачається, що вони виконуватимуть небойові завдання. 

Читайте також:

Теги: війна Естонія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін страшенний боягуз, який боїться усього, ховається від хвороб у бункерах та за багатоденними карантинами»
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
20 жовтня, 13:50
Служба безпеки та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації в Україні
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
23 жовтня, 16:06
Росія за допомогою Starlink покращила координацію своїх збройних сил
Окупанти масово використовують нелегально отримані Starlink – The Washington Post
13 жовтня, 17:17
Щоб знищити дронами чотири сотні росіян за місяць, необхідно 15 мільйонів гривень
Відомий комбат розповів, скільки мільйонів за місяць витрачає на знищення росіян
20 жовтня, 16:04
День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія, традиції свята та привітання
27 жовтня, 05:00
Почастішали випадки вбивств російськими солдатами своїх товаришів по службі
Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі
29 жовтня, 16:43
Триває 982-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
1 листопада, 08:14
Український військовий Максим був командиром групи та отримав поранення на Донеччині
Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому
31 жовтня, 21:48
Пентагон заявив, що Україні не вистарчає солдатів
Пентагон вважає, що Україні для ведення війни вистачить солдатів максимум ще на рік – NYT
1 листопада, 23:22

Політика

Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік
Уряд Німеччини вирішив поновити військовий облік
Прем'єр Естонії пояснив, що визначить майбутнє Європи
Прем'єр Естонії пояснив, що визначить майбутнє Європи
Канада розпрощалася з TikTok: яка причина
Канада розпрощалася з TikTok: яка причина
Вибухи посилок в Європі. Литва шукає «російський слід»
Вибухи посилок в Європі. Литва шукає «російський слід»
ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
Уродженець Києва переміг на виборах до Палати представників від штату Вірджинія
Уродженець Києва переміг на виборах до Палати представників від штату Вірджинія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
22K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
18K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян
7945
NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua