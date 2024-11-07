Прем'єр Естонії пояснив, що визначить майбутнє Європи

Естонський політик закликав своїх колег зробити більше для захисту Києва

Підтримка України в найближчі місяці сформує майбутнє Європейського Союзу. На цьому наголосив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю Bloomberg.

Посадовець переконаний: якщо дозволити Росії силоміць змінити кордони України, це підірве європейські цінності.

Глава естонського уряду закликав своїх партнерів із ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

«Європейська система, заснована на цінностях і правилах, також буде певною мірою вирішена в конфлікті. Це, ймовірно, також буде слідом, який залишиться в Європі», – резюмував Міхал.

Нагадаєм, Естонія міркує над закупівлею українських дронів. Естонський міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння.

До слова, естонська розвідка вважає, що участь військових КНДР у війні в Україні не матиме значного впливу на лінію фронту.

Також повідомлялося, що влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур. Він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну. За його словами, передбачається, що вони виконуватимуть небойові завдання.