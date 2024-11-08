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Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа
Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів
фото: nineoclock.ro

Сінгх нагадала, що Україну підтримують не тільки США, а й інші країни

Пентагон має намір використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Про це із посиланням заявила під час брифінгу заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє «Голос Америки».

Зараз в Міноборони є $6 млрд для України. Йдеться про близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA), за якою зброю вилучають зі складів армії США, і біля $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI), за якою зброю замовляють безпосередньо у виробників.

Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів. Доставка іншого може зайняти довше часу – усе залежить від його наявності на складах у США.

«Ми завжди розглядаємо можливості, які потрібні Україні на полі бою, які зможуть використати українські військові та які матимуть найбільше значення. Сьогодні у мене немає набору нових засобів чи нових речей, які ми розглядаємо, але щоразу, коли ми оголошуємо пакет допомоги чи нове зобовʼязання, це інвестиція в успіх українців, які борються на полі бою», – додала заступниця речника Пентагону. 

За її словами, після переходу влади нова адміністрація працюватиме з Конгресом над формуванням політики щодо підтримки України у майбутньому. При цьому Сінгх акцентувала, що в України є підтримка від обох партій в Конгресі США.

«Республіканці та демократи взяли на себе зобов’язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з Конгресом, і в Конгресі є підтримка, щоб продовжувати допомагати Україні», – сказала вона. 

Крім цього, Сінгх нагадала, що Україну підтримують не тільки США, а й інші країни. 

Зазначимо, що Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Країна зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро навіть, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в межах тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято. Водночас ймовірна затримка бюджету на наступний рік може означати відсутність витрат на нові проєкти, проте деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили новий пакет допомоги Україні. США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

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Теги: США НАТО Міноборони військові Україна Пентагон озброєння військова допомога

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