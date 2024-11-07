Німеччина допомагатиме Україні у наступному році, попри розпад коаліції – Reuters

ФРН зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро

Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Країна зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро навіть, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в межах тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято. Водночас ймовірна затримка бюджету на наступний рік може означати відсутність витрат на нові проєкти, проте деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

«Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано», – заявив міністр економіки Роберт Хабек.

Нагадаємо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

Уточнюється, що свої посади, окрім Лінднера, залишать Беттіна Штарк-Ватцінгер, яка очолювала Міністерство освіти і наукових досліджень, Фолькер Віссінґ – міністр транспорту, і Марко Бушман – голова Міністерства юстиції. Їхні обов'язки візьмуть на себе Ліза Паус (міністр у справах сім'ї), Штеффі Лемке (міністр охорони навколишнього середовища) та Ненсі Фезер (глава МВС) відповідно.

Раніше канцлер ФРН відправив у відставку міністра фінансів країни Крістіана Лінднера. Він нарікав що високопосадовець надто часто зраджував його довіру. Після цього в партії Лінднера – ВДП – заявили, що у відставку підуть ще три міністри.

Шольц також повідомив, що запросить вотум довіри у бундестагу, це дозволить провести дострокові вибори у Німеччині у березні. Він пояснив, що голосування може відбутися до кінця березня.