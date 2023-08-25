Прочани Московського патріархату йдуть до Почаївської лаври: подробиці забороненої ходи (фото)

На Тернопільщині колону паломників УПЦ МП чекали поліцейські та мітингувальники

Прочани Московського патріархату із різних регіонів України, які йдуть пішою ходою від Кам’янця-Подільського до Свято-Успенської Почаївської лаври, уже на Тернопільщині. Про це повідомляє «Суспільне».

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Під час святкового Богослужіння в Кам’янець-Подільський собор Олександра Невського Української православної церкви сходяться та з’їжджаються з різних областей України прочани – звідси йдуть паломницькою ходою до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Паломники на Хмельниччині фото: «Суспільне»

Вчора, 24 серпня колона зупинилася на Хмельниччині. На Тернопільщині колону прочан чекали поліцейські та мітингувальники.

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Активісти чекають на прочан УПЦ МП фото: «Суспільне»

Нагадаємо, пішу ходу паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври заборонили. Таке рішення прийняли 11 серпня під час засідання ради оборони області. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення.

Цьогорічне паломництво до Почаєва розпочалося 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що під час ходи УПЦ МП виник перший скандал (відео).