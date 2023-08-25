Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прочани Московського патріархату йдуть до Почаївської лаври: подробиці забороненої ходи (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прочани Московського патріархату йдуть до Почаївської лаври: подробиці забороненої ходи (фото)
Цьогорічне паломництво до Почаєва розпочалося 19 серпня
фото: «Суспільне»

На Тернопільщині колону паломників УПЦ МП чекали поліцейські та мітингувальники

Прочани Московського патріархату із різних регіонів України, які йдуть пішою ходою від Кам’янця-Подільського до Свято-Успенської Почаївської лаври, уже на Тернопільщині. Про це повідомляє «Суспільне».

Під час святкового Богослужіння в Кам’янець-Подільський собор Олександра Невського Української православної церкви сходяться та з’їжджаються з різних областей України прочани – звідси йдуть паломницькою ходою до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Паломники на Хмельниччині
Паломники на Хмельниччині
фото: «Суспільне»

Вчора, 24 серпня колона зупинилася на Хмельниччині. На Тернопільщині колону прочан чекали поліцейські та мітингувальники.

Активісти чекають на прочан УПЦ МП
Активісти чекають на прочан УПЦ МП
фото: «Суспільне»

Нагадаємо, пішу ходу паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври заборонили. Таке рішення прийняли 11 серпня під час засідання ради оборони області. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення.

Цьогорічне паломництво до Почаєва розпочалося 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що під час ходи УПЦ МП виник перший скандал (відео).

Читайте також: Деокупація лавр. Почаївська – наступна?
Теги: Московська церква в Україні скандал Тернопільщина Почаївська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гундяєв – квінтесенція гонитви за пафосом масовки
Огидна ознака російської церкви
19 серпня, 17:01
Президент України Володимир Зеленський
Заяви про невдячність українців: Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною
2 серпня, 07:51
Ціни на оливкову олію зростатимуть і надалі
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
3 серпня, 16:30
Очільник Тернопільської облради Головко отримав назад кошти, вилучені під час обшуку
Очільник Тернопільської облради Головко отримав назад кошти, вилучені під час обшуку
3 серпня, 18:22
Анналена Бербок отримала новий гумористичний аккаунт у соцмережі
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
8 серпня, 08:14
За словами Шрота, до виникнення розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
10 серпня, 21:23
Американська реперка Noname
Реперка Noname у своїй пісні образила Зеленського
15 серпня, 11:15
Радянська та російська актриса Валентина Тализіна
Акторка «Іронії долі» накинулась на Пугачову та Ахеджакову через їхню позицію щодо війни
15 серпня, 12:59
Дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили «вшанувати» пам’ять загиблих захисників України
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
Сьогодні, 09:20

Події в Україні

В Україні стався землетрус (мапа)
В Україні стався землетрус (мапа)
Прочани Московського патріархату йдуть до Почаївської лаври: подробиці забороненої ходи (фото)
Прочани Московського патріархату йдуть до Почаївської лаври: подробиці забороненої ходи (фото)
У Кропивницькому вночі пролунав вибух (оновлено)
У Кропивницькому вночі пролунав вибух (оновлено)
Атака на Одещину та Дніпропетровщину, обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах
Атака на Одещину та Дніпропетровщину, обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах
Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі
Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі
Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон
Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
40K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
15K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
5820
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
5630
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW
5585
Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту