Кирило Тимошенко, який зник з Банкової на початку року, отримав повістку до суду

Чиновника, звільненого на початку року з Офісу президента, викликають до суду

Колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка викликають до суду. Печерський районний суд 17 серпня зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, у якому Тимошенко проходить як фігурант справи. Про це повідомляє «Главком».

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Екссоратник Зеленського Кирило Тимошенко підозрюється в адміністративній відповідальності, пов’язаній з корупцією скріншот із держпорталу «Судова влада України»

НАЗК, яке скерувало адмінпротокол щодо Кирила Тимошенка до столичного суду, має три претензії до колишнього посадовця. По-перше, він використав свої службові повноваження, підписавши лист на Державну прикордонну службу з проханням дозволити виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Але справжня мета виїзду, вважає НАЗК, полягала в оформленні віз Тимошенку та його сину.

По-друге, експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях, за даними НАЗК, Тимошенко зазначив, що дійсно користувався послугами готелю, але не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн. І, по-третє, влітку 2022 року Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис. Вперше цей факт викрили журналісти-розслідувачі.

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Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис., записаний на фірму київського бізнесмена фото: «Українська правда»

У грудні 2022 року з’ясували ЗМІ, елітна автівка належить столичному ТОВ «Новем Логістик» непублічного бізнесмена Веміра Давітяна. Підприємець запевнив журналістів: надавав машину на «тест-драйв», оскільки вона йому «не підійшла».

Автомобіль Porsche Taycan виготовлено 2021 року дані ресурсу Opendataua

Проте НАЗК побачило факт приховування безкоштовного користування транспортним засобом. І підрахували: загальна сума, отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто, склала 122 тис. грн.

Загалом, НАЗК оцінило у понад 167 тис. грн вартість послуг у виглядів подарунків (сюди, за даними НАЗК, ввійшла ціна безкоштовного проживання у готелі та користування автівкою Porsche Taycan), які одержав Кирило Тимошенко на посаді заступника глави Офісу президента.

Нагадаємо, що наприкінці липня НАЗК запрошувало Тимошенка, щоб вручити протокол про вчинення низки правопорушень, визначені законом про запобігання корупції. Однак Тимошенко проігнорував виклик. Через ЗМІ він заявив, що надав НАЗК необхідні договори та чеки і готовий доводити правоту у суді.