НАЗК перевірило заступника воєнкома Одещини: результати шокують

Із 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб

Мати Галушка придбала автомобіль вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою не бувши фінансово спроможною на це

Правоохоронці зафіксували ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн грн. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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«НАЗК за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 Xdrive 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття.

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Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син воєнкома.

Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.

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Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн.

Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з'ясували, що родина на той час начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Також Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.