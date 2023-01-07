Головна Світ Політика
search button user button menu button

Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін

Юрій Лящук
glavcom.ua
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні
фото: Reuters

Аналітики переконані, що Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями

Кремль пасивно реагує на оголошення США щодо надання Україні додаткової військової підтримки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи та мілблогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад $3,75 млрд, що ще більше підкреслює, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію. Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 січня заявив, що в рамках допомоги Україні будуть надані бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети «земля-повітря» та боєприпаси. Російські офіційні особи та мілблогери майже не відреагували на останнє оголошення про військову допомогу, хоча нещодавно Кремль зобразив передачу Україні суто оборонних систем ППО Patriot як ескалацію.

Відсутність реакції Росії на оголошення США про військову допомогу, яку українські сили могли б використати для підтримки контрнаступальних операцій, підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, ніж з будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями чи ймовірними побоюваннями Росії передбачуваних наступальних дій України проти самої Російської Федерації з використанням західних систем. Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації.

Кремль і російський інформаційний простір, ймовірно, схопляться за майбутню військову допомогу Заходу, яка, на їхню думку, може підтримати ці інформаційні операції, а не як відображення будь-яких фактичних червоних ліній чи конкретних занепокоєнь щодо потенційної загрози, яку можуть становити західні системи зброї. Раніше ISW зазначала, що ці зауваження варто розглянути в контексті обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, систем далекобійних ударів та інших можливостей.

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське «припинення вогню» «сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції» військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як йдеться у звіті ISW, використали слова диктатора про «перемир'я», аби вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

«Оголошення про припинення вогню, ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним», – додали фахівці.

Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін фото 1

Ключові висновки:

  • Російські офіційні особи та мілблогери переважно не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні понад 3,75 мільярда доларів.

  • Російські офіційні особи та мілблогери продовжували негативно реагувати на оголошення президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню 5 січня, оскільки військові дії в Україні тривали 6 січня.

  • Певні жорсткі елементи російського інформаційного простору схопилися за заяву Путіна, щоб поширити наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей.

  • Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за викорінення української культурної та етнічної ідентичності.

  • Російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Кремінної та Сватового.

  • Російські джерела стверджували, що російські війська досягли перемог у Соледарі, оскільки російські наступальні операції тривали навколо Бахмута та в районі міста Авдіївка-Донецьк.

  • Російська влада та військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією через свою відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці, Донецька область.

  • Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати українських дітей, щоб консолідувати соціальний контроль на окупованих територіях.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Читайте також: Скільки рашистів планує мобілізувати РФ: розвідка озвучила вражаючі цифри
Теги: росія США зброя війна путін Україна допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Горбунов та Арестович збирають гроші на «Похорони Путіна»
Вчора, 22:21
Гундяєв закликав молитися за «братів і сестер на українській землі»
Патріарх Кирило закликав на Різдво молитися за Путіна та армію РФ (відео)
Вчора, 23:24
Путін хоче домінувати в Україні і продовжувати захоплювати її територію
Чи відмовився Путін від своєї мети в Україні після оголошення «перемир'я» – висновок Пентагона
Сьогодні, 02:19

Політика

РосТВ показало Путіна у храмі на різдвяній службі (фото, відео)
РосТВ показало Путіна у храмі на різдвяній службі (фото, відео)
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
Польща може передати Україні німецькі танки Leopard: про яку кількість йде мова
Польща може передати Україні німецькі танки Leopard: про яку кількість йде мова
Чи відмовився Путін від своєї мети в Україні після оголошення «перемир'я» – висновок Пентагона
Чи відмовився Путін від своєї мети в Україні після оголошення «перемир'я» – висновок Пентагона
Обрання спікера Палати представників: республіканці можуть знехтувати безпекою України
Обрання спікера Палати представників: республіканці можуть знехтувати безпекою України
Банкова попередила про новий наступ Росії
Банкова попередила про новий наступ Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
13K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
11K
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
11K
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
11K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
8788
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту