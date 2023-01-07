Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін

Аналітики переконані, що Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями

Кремль пасивно реагує на оголошення США щодо надання Україні додаткової військової підтримки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські офіційні особи та мілблогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад $3,75 млрд, що ще більше підкреслює, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію. Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 січня заявив, що в рамках допомоги Україні будуть надані бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети «земля-повітря» та боєприпаси. Російські офіційні особи та мілблогери майже не відреагували на останнє оголошення про військову допомогу, хоча нещодавно Кремль зобразив передачу Україні суто оборонних систем ППО Patriot як ескалацію.

Відсутність реакції Росії на оголошення США про військову допомогу, яку українські сили могли б використати для підтримки контрнаступальних операцій, підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, ніж з будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями чи ймовірними побоюваннями Росії передбачуваних наступальних дій України проти самої Російської Федерації з використанням західних систем. Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації.

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Кремль і російський інформаційний простір, ймовірно, схопляться за майбутню військову допомогу Заходу, яка, на їхню думку, може підтримати ці інформаційні операції, а не як відображення будь-яких фактичних червоних ліній чи конкретних занепокоєнь щодо потенційної загрози, яку можуть становити західні системи зброї. Раніше ISW зазначала, що ці зауваження варто розглянути в контексті обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, систем далекобійних ударів та інших можливостей.

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське «припинення вогню» «сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції» військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як йдеться у звіті ISW, використали слова диктатора про «перемир'я», аби вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

«Оголошення про припинення вогню, ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним», – додали фахівці.

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Ключові висновки:

Російські офіційні особи та мілблогери переважно не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні понад 3,75 мільярда доларів.





Російські офіційні особи та мілблогери продовжували негативно реагувати на оголошення президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню 5 січня, оскільки військові дії в Україні тривали 6 січня.





Певні жорсткі елементи російського інформаційного простору схопилися за заяву Путіна, щоб поширити наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей.





Відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за викорінення української культурної та етнічної ідентичності.





Російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Кремінної та Сватового.





Російські джерела стверджували, що російські війська досягли перемог у Соледарі, оскільки російські наступальні операції тривали навколо Бахмута та в районі міста Авдіївка-Донецьк.





Російська влада та військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією через свою відповідь на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці, Донецька область.





Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати українських дітей, щоб консолідувати соціальний контроль на окупованих територіях.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.