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    Події в Україні

    Україна отримала реактивні системи залпового вогню із Чехії

    РСЗВ базується на Tatra T813 - Україна отримала реактивні системи залпового вогню із Чехії
    РСЗВ базується на Tatra T813
    фото: militaryleak.com

    Кількість поставлених гаубиць невідома, однак зазначається, що вони вже в Україні

    В останні тижні, окрім танків і БМП, Чехія також відправила в Україну самохідні гаубиці «Дан» та реактивні системи залпового вогню RM-70 чехословацького виробництва. Про це повідомляє низка ЗМІ, зокрема портал Echo24.

    Кількість поставлених гаубиць невідома, однак зазначається, що вони вже в Україні.

    Щодо РСЗВ, то їх поставили щонайменше 20 одиниць.

    «Реактивна установка RM-70 «Град» – це чеська ракетна установка, побудована на шасі Tatra. На відміну від радянської версії, вона не лише має 40 ракет, але може давати повторний залп», – пояснив військовий аналітик Лукаш Візінгр.

    За його словами, це ключове озброєння української армії, яке може підтримати опір української армії на сході країни, де зараз зосереджена вся увага.

    «Важливо і правильно, що Україна отримує важку артилерію, тому що вона потрібна для боротьби на Донбасі. Завдяки зенітним ракетам Україні вдалося зупинити наступ Росії в попередні тижні. Але якщо Україна хоче перемогти на Донбасі , що буде зовсім іншим боєм, потрібні важкі наступальні озброєння – танки, БМП, а також артилерія, яку вона отримує від нас», - сказав Візінгр.

    Техніка, ймовірно, надійшла зі складів чеських зброярів. Разом зі Сполученими Штатами Чехія є одним із лідерів у військовій допомозі Україні і особливо в постачанні важкої техніки.

    Нагадаємо, громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України.

    Крім того, польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України

    Теги: росія окупанти війна Чехія Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Україна отримала реактивні системи залпового вогню із Чехії