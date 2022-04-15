Україна отримала реактивні системи залпового вогню із Чехії

Кількість поставлених гаубиць невідома, однак зазначається, що вони вже в Україні

В останні тижні, окрім танків і БМП, Чехія також відправила в Україну самохідні гаубиці «Дан» та реактивні системи залпового вогню RM-70 чехословацького виробництва. Про це повідомляє низка ЗМІ, зокрема портал Echo24.

Кількість поставлених гаубиць невідома, однак зазначається, що вони вже в Україні.

Щодо РСЗВ, то їх поставили щонайменше 20 одиниць.

«Реактивна установка RM-70 «Град» – це чеська ракетна установка, побудована на шасі Tatra. На відміну від радянської версії, вона не лише має 40 ракет, але може давати повторний залп», – пояснив військовий аналітик Лукаш Візінгр.

За його словами, це ключове озброєння української армії, яке може підтримати опір української армії на сході країни, де зараз зосереджена вся увага.

«Важливо і правильно, що Україна отримує важку артилерію, тому що вона потрібна для боротьби на Донбасі. Завдяки зенітним ракетам Україні вдалося зупинити наступ Росії в попередні тижні. Але якщо Україна хоче перемогти на Донбасі , що буде зовсім іншим боєм, потрібні важкі наступальні озброєння – танки, БМП, а також артилерія, яку вона отримує від нас», - сказав Візінгр.

Техніка, ймовірно, надійшла зі складів чеських зброярів. Разом зі Сполученими Штатами Чехія є одним із лідерів у військовій допомозі Україні і особливо в постачанні важкої техніки.

Нагадаємо, громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України.

Крім того, польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України