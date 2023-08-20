Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень – The Economist

Україна відчуває брак танків та засобів для розмінування

Через брак техніки контрнаступ довго відкладався

Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень. Про це пише The Economist із посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами співрозмовника журналістів, зараз українським військовим катастрофічно не вистачає машин для розмінування, а обсяги поставок іншої західної техніки є меншими, ніж потрібно.

«У нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід», – говорить він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відсутність повітряного прикриття також ускладнює ЗСУ прорив російських мінних полів і ліній оборони.

Через брак техніки контрнаступ довго відкладався, а коли розпочався, Україна була змушена змінювати тактику, щоб зменшити втрати людей і техніки на мінних полях росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

Також американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових.

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.