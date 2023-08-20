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Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень – The Economist

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень – The Economist
Україна відчуває брак танків та засобів для розмінування
фото з відкритих джерел

Через брак техніки контрнаступ довго відкладався

Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень. Про це пише The Economist із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника журналістів, зараз українським військовим катастрофічно не вистачає машин для розмінування, а обсяги поставок іншої західної техніки є меншими, ніж потрібно.

«У нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід», – говорить він.

Відсутність повітряного прикриття також ускладнює ЗСУ прорив російських мінних полів і ліній оборони.

Через брак техніки контрнаступ довго відкладався, а коли розпочався, Україна була змушена змінювати тактику, щоб зменшити втрати людей і техніки на мінних полях росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

Також американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. 

Раніше повідомлялося, що українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. 

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

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Теги: розмінування Україна втрати контрнаступ Володимир Зеленський президент

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