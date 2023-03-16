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Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
фото ілюстративне

ЗСУ не створюватимуть загрози пошкодження ядерного матеріалу чи радіаційного вибуху на ЗАЕС

Найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами. Обстрілювати станцію ЗСУ не будуть. Про це розповів президент Енергоатома Петро Котін в інтерв'ю ВВС.

«Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС. Я думаю, що це буде оточення станції. Причому на дуже великій відстані від станції. Після чого росіяни її залишать. Через те, що фактично вся інша територія навколо буде контролюватися ЗСУ. Тільки такий сценарій я для себе можу уявити. Іншого не може бути», – зазначив Котін.

Президент Енергоатома наголосив, що ЗСУ не створюватимуть загрози пошкодження ядерного матеріалу чи радіаційного вибуху на ЗАЕС.

На запитання, чи консультуються ЗСУ щодо того, як безпечно звільнити цю територію, Котін не відповів.

Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли. 

Крім того, повідомлялося, що спецслужби РФ намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС.

Теги: Запорізька АЕС Енергоатом війна окупанти

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