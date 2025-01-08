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Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій
Мати хлопчиків через війну була змушена залишити Україну
фото: Дмитро Лубінець

17-річний хлопець, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, зазнав переслідувань через свою проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що мати молодших хлопчиків через війну була змушена залишити Україну.

«Вона була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька. Жінка не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці, і робить перші кроки до загоєння ран війни», – зазначив Лубінець.

17-річний хлопець, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, зазнав переслідувань через свою проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

«На окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади: допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Проте ані страх, ані тиск не зламали його духу», – додав омбудсмен.

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій фото 1
фото: Дмитро Лубінець

Наразі підліток отримує гуманітарну та матеріальну підтримку і готується до навчання в українському освітньому закладі.

Нагадаємо, ще п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окрім того, Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей.

Раніше Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Теги: ворог Австралія навчання жінка Андрій Єрмак погрози Лубінець окупація окупанти діти війна росія

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