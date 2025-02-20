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США назвали умову, за якої додадуть до мирної угоди пункт про вступ України до НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США назвали умову, за якої додадуть до мирної угоди пункт про вступ України до НАТО
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад після угоди
фото з відкритих джерел

NBC News: Таке положення було б спрямоване на вирішення занепокоєння – що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну

США можуть включити автоматичне надання членства Україні в НАТО як гарантію безпеки в разі порушення мирної угоди Росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох офіційних осіб США.

«Одна з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, полягає в автоматичному наданні Україні членства в НАТО, якщо росія порушить угоду», – повідомляє NBC News.

Таке положення, вказує видання, було б спрямоване на вирішення ключового занепокоєння України та її союзників – що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну, заявили четверо чиновників.

Напередодні виступу голови Пентагону Піта Гегсета в Брюсселі 12 лютого деякі посадові особи Держдепартаменту США, як повідомляється з посиланням на чотирьох представників адміністрації та Конгресу, порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в межах мирної угоди з Росією.

У промові Гегсета цієї поради не було дотримано. Однак, Гегсет, який сказав, що його коментарі щодо можливого членства України в НАТО були зроблені в координації з рештою команди Трампа з національної безпеки, наступного дня пом’якшив свої коментарі. Він наполягав, що в переговорах «все на столі».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад на її території після підписання миру. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції. Сенатор зазначив, що в разі повторного вторгнення РФ в Україну, загарбники не обійдуться лише санкціями.

Нагадаємо, проти вступу України до Північноатлантичного альянсу виступають чотири країни, решта підтримують її приєднання до НАТО.

Зокрема, проти вступу нашої країни до Альянсу виступають Словаччина, Угорщина, Німеччина та США. Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Слова Зеленського цитує турецьке агентство Anadolu.

Як відомо, Франція продовжує підтримувати вступ України до НАТО, вважаючи це найнадійнішою гарантією її безпеки. Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі LCI.

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Теги: росія міністр НАТО напад Володимир Зеленський Україна президент поради

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