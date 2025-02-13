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Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW
РФ може переключитися на виготовлення безпілотників-приманок, щоб перевантажити українську ППО
фото: Мілітарний

РФ стикається з труднощами у забезпеченні виробництва дронів через залежність від іранських компонентів або спроби обходу західних санкцій

Росія може зменшити темпи виробництва ударних дронів шахед та переключитися на виготовлення безпілотників-приманок для перевантаження української ППО. Про це пишуть у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у 2024 році завод в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані випустив понад 6 тис. шахедів і тисячі дронів-приманок. Водночас ISW зазначає, що з січня по вересень 2024 року на цьому підприємстві було виготовлено трошки більше 5 тис. шахедів. Це може свідчити про те, що в останньому кварталі року виробництво суттєво сповільнилося.

В Інституті припускають, що Росія стикається з труднощами у забезпеченні виробництва дронів через залежність від іранських компонентів або спроби обходу західних санкцій для отримання необхідних технологій. Також можливо, що російська оборонна промисловість шукає способи виробляти компоненти за іранськими ліцензіями всередині країни.

Аналітики ISW не виключають, що Кремль може змінити пріоритети й замість ударних шахедів сконцентруватися на випуску безпілотників-приманок, які мають завдання виснажувати українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість завдання масштабних ударів по ядерних об'єктах Ірану протягом 2025 року, намагаючись скористатися слабкими місцями Тегерану після його нещодавніх невдач. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що такі плани базуються на аналізі розвідданих, проведеному наприкінці президентського терміну Джо Байдена. Американські спецслужби підготували ще один подібний звіт після приходу до влади Дональда Трампа, в якому дійшли аналогічних висновків.

За даними двох американських чиновників, Трамп, ймовірно, підтримає такі удари. У військових колах США зазначають, що для успішного проведення атак Ізраїлю може знадобитися американська підтримка та озброєння.

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Теги: виготовлення озброєння безпілотник промисловість росія завод

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