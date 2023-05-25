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«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо». Звернення президента

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Що більше полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо». Звернення президента
Президент подякував українським військовим на передовій та розповів про успіхи на дипломатичному фронті
скріншот з відео

Сьогодні Україна змогла повернути додому 106 захисників

Володимир Зеленський звернувся до українців у 456 день повномасштабного вторгнення Росії. У своєму відео він зробив акцент на захисниках, яких вдалося повернути додому з полону.

«Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів – вони билися на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 160 людей узагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів», – сказав президент.

Глава держави подякував усім, завдяки кому вдалося повернути українців додому. Мовиться про Буданова, Єрмака, Усова, Лубінця, Малюка та Клименка.

Окремо він подякував кожному захисникові, котрий допомагає поповнювати обмінний фонд. Президент наголосив, що на передовій повинні пам'ятати: «що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо».

Зеленський зазначив, що цього дня провів зустріч з міністром оборони Швеції. Особливий акцент під час обговорення зробили на посилення оборони бронетехнікою. Також не оминули увагою авіаційну коаліцію. Звернув увагу президент України і на те, що Фінляндія сьогодні відправила новий пакет оборонної допомоги. Він став шістнадцятим від початку повномасштабного вторгнення, а його сума – $100 млн.

«Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 2024 року», – додав президент.

За його словами, відповідне рішення – новий етап секторальної інтеграції нашої економіки, а ще це робить Європу сильнішою.

«У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів. Я дякую за це рішення нашим європейським партнерам! Кожен, хто прагне сили й міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення. Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж можуть залишитися. Якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться. Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, упевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах-сусідках, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам», – заявив Зеленський.

Крім того, президент сьогодні привітав з професійним днем Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. Подякував за те, що зв’язок в Україні й для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним попри всі загрози.

«Це важливий результат, який допомагає нам стійко та ефективно протидіяти російським окупантам. Є за що подякувати й нашим воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку. Знищено пару російських «сушок» 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету. Дякую, хлопці! Молодці», – сказав Зеленський.

Також президент подякував українським військовим на фронті. Особливо відзначилися 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 18-й і 137-й окремі батальйони морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон.

Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до спільноти американського Університету імені Джона Гопкінса та побажав студентам максимально цінувати час, бо кожен день має значення.

«Що більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою. І тільки нашою. Слава Україні!» – завершив президент.

Нагадаємо, що триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. 

Теги: Україна Володимир Зеленський

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