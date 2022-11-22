Україна повернула тіла ще 33 полеглих захисників

Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти та низки силових структур України

Сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!», – наголосив Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.

Додамо, що 25 жовтня Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.